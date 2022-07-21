ЕС снял запрет на поставки России товаров для авиации

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли

Евросоюз (ЕС) принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Кроме того, сняты ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же появятся все подробности нового пакета.

Ранее стало известно, что авиакомпании ЕС серьезно пострадали от санкций против России: европейская авиация столкнулась с ростом операционных расходов. Также из-за ограничений авиакомпании вынуждены перестраивать маршруты и отменять рейсы.

В марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. «Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал он.