Европарламент заявил о серьезном ущербе от санкций против РФ для авиакомпаний ЕС

В Европарламенте заявили, что авиакомпании ЕС серьезно пострадали от санкций против России

Авиакомпании Европейского союза (ЕС) серьезно пострадали от санкций против России. Об ущербе для авиационной отрасли заявлено в проекте резолюции Европейского парламента (ЕП), которую планируют принять в ходе сессии, стартовавшей в понедельник в Страсбурге, передает РИА Новости.

По данным Европарламента, европейская авиация столкнулась с ростом операционных расходов. Также из-за ограничений авиакомпании вынуждены перестраивать маршруты и отменять рейсы.

«Максимально необходимое увеличение маршрута для самолетов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трех до четырех часов в один конец», — уточнили в ЕП. В парламенте отметили, что это приводит к проблемам с дозаправкой и увеличению рабочего дня экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС.