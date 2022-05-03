В России оценили влияние санкций на безопасность полетов

Авиаэксперт Шатилин: главная проблема авиаотрасли из-за санкций — поставки запчастей

Авиаэксперт Илья Шатилин в беседе с агентством «Прайм» оценил влияние санкций на безопасность полетов, заявив, что одна из главных проблем, с которыми столкнулась авиаотрасль из-за санкций — поставки запчастей.

Специалист напомнил о возможности разобрать некоторые самолеты на запчасти, а также получить их по «серым каналам». Эти схемы приведут к поставкам запчастей в меньших количествах, чем раньше, при этом сроки поставок увеличатся. Как заявил Шатилин, в результате самолеты будут дольше простаивать.

При этом эксперт напомнил, что неисправный самолет никто не выпустит. «Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти», — указал он, отметив, что они заинтересованы в выполнении работы качественно.

В марте корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей.