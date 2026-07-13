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17:44, 13 июля 2026Экономика

Россиянам назвали условия покупки загородного дома на маткапитал

Депутат Чаплин: На маткапитал можно купить дом для круглогодичного проживания
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские семьи могут потратить маткапитал на покупку загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия — покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

На участке обязательно должен быть жилой дом с фундаментом, стенами, крышей и всеми необходимыми коммуникациями для проживания и летом, и зимой. Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового дома, кроме того, нельзя приобрести отдельно участок. В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный.

Также важно помнить о выделении доли объекта каждому члену семьи в доме. Сделка должна быть нотариально оформлена с выделением доли детям в течение полугода после снятия обременения.

Чаплин также указал, что потратить маткапитал можно не только на покупку, но и на строительство или реконструкция жилого объекта, пригодного для круглогодичного проживания.

Ранее в Госдуме предложили разрешить гражданам ремонтировать жилье за счет маткапитала.

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