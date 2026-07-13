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17:49, 13 июля 2026Спорт

Фетисов отреагировал на ошибку Бузовой с хоккеистами и футболистами

Фетисов: Ольгу Бузову не надо обвинять в том, что она перепутала хоккеистов с футболистами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал то, что певица и телеведущая Ольга Бузова перепутала хоккеистов «Торпедо» с футболистами. Его слова приводит ТАСС.

«Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру», — заявил Фетисов. Он посчитал, что обвинять надо тех, кто пригласил Бузову на спортивное мероприятие, а не саму певицу.

Инцидент произошел на VK Fest в Нижнем Новгороде. Форвард «Торпедо» Матвей Поляков подарил певице клубный свитер. Та в ответ пожелала успехов футболистам.

В 2018 году Бузова заявила, что не исключает возможности стать тренером сборной России по футболу. Телеведущая заверила, что умеет мотивировать людей и способна совершить переворот в этом виде спорта.

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