Названы важные даты для пользователей Windows

Microsof похоронит в 2026 году несколько версий Windows и ряд программ

Корпорация Microsoft прекратит поддержку 15 популярных продуктов, включая Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Специалисты назвали продукты и сервисы, поддержка которых в 2026-м прекратится. В первую очередь они отметили версию Windows 11 24H2 — операционная система (ОС) прекратит получать обновления 13 октября 2026 года. Эту дату журналисты назвали важной для пользователей Windows. Он призвал владельцев компьютеров обновить свои девайсы до версии 25H2 до октября.

Также во второй осенний месяц завершится поддержка Office 2021 и Office LTSC 2021 — Microsoft фактически похоронит пакеты офисных программ. Авторы объяснили, что пользоваться Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, входящими в пакет программ, будет небезопасно. Также они отметили, что, в отличие от Windows, переход на новую версию программ Office будет осуществляться платно.

В числе прочих сервисов, которые перестанут получать поддержку до конца года, журналисты выделили Windows Server 2012 и 2012 R2, SQL Server 2016, SharePoint Server 2016 и 2019, Microsoft Publisher, Windows 11 SE и другие продукты Microsoft.

В начале июля авторы издания MakeUseOf перечислили программы и сервисы, которые могут тормозить работу Windows. К ним отнесли OneDrive, Phone Link, Xbox и другие встроенные в ОС утилиты.