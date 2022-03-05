Путин пообещал развитие собственной авиации в России

Президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. Об этом глава государства сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслируется на канале «Россия 24».

«Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал Путин.

Лидер государства также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

Ранее в марте президент России Владимир Путин сравнил санкции, которые вводят страны Запада и США против России, с объявлением войны. Он подчеркнул, что введение другими государствами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.