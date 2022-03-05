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Путин сравнил санкции против России с объявлением войны

Президент Путин заявил, что санкции против России сродни объявлению войны

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Санкции, которые вводят страны Запада и США против России, сродни объявлению войны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европа столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России. Она назвала антироссийские ограничения «защитой свободы» европейцев и подчеркнула, что жители ЕС понимают необходимость в противостоянии против «агрессии».

Страны Запада и США начали вводить санкции против России после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также поводом стало начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Анастасия Шейкина
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