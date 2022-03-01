В Европе признали собственный ущерб от санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европа столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России из-за начала военной операции на Украине. Ее слова передает ТАСС.

«Я прекрасно понимаю, что эти санкции ударят и по нашей экономике тоже. Я это знаю. Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии», — заявила председатель ЕК на внеочередной пленарной сессии Европарламента, где обсуждались геополитические вопросы.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что антироссийские ограничения являются «защитой свободы» европейцев, однако они навредят и самому региону и за них нужно будет заплатить «свою цену». «Но это определяющий момент, и эту цену мы готовы заплатить. Инвестиции, которые мы вложим сегодня, завтра сделают нас более независимыми», — сказала глава ЕК. Она добавила, что в первую очередь речь идет о независимости от экспорта энергоносителей из России.

По ее словам, европейские страны «больше не могут полагаться на угрожающего ей поставщика», поэтому ЕС нашел альтернативные источники поставок топлива. В частности, Европа рассчитывает на Норвегию и ее сжиженный природный газ (СПГ) и намерена строить газовые интерконнекторы (конструкции, которые позволяют осуществлять обмен топливом). Вместе с тем фон дер Ляйен заявила, что настоящей энергетической независимости региону удастся добиться только после перехода на возобновляемые источники энергии и водород.

«Газпром» 28 февраля сообщил, что Европа потратила весь газ, который был закачан компанией в подземные хранилища летом 2021 года. По состоянию на 26 февраля объем топлива в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5 процента меньше прошлогоднего уровня.

Всего остаток в ПХГ Европы составляет 29,5 процента, в Германии хранилища опустели более чем на 70 процентов, во Франции — более чем на 77 процентов. Премьер-министр Италии Марио Драги 1 марта заявил, что страна может справиться с прекращением поставок российского газа в краткосрочной перспективе, однако в случае полного отказа от топлива из России следующие зимы будут более трудными.