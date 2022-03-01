Италия приготовилась к трудным зимам при отказе от российского газа

Италия была бы готова справиться с прекращением поставок российского газа в краткосрочной перспективе, однако сценарий с отказом от топлива из России сделал бы следующие зимы более трудными, заявил премьер-министр страны Марио Драги. Его слова приводит Reuters.

Сейчас Италия стремится снизить свою зависимость от России, которая обеспечивает 40 процентов импорта газа. «Наш прогноз таков, что мы сможем справиться с любыми пиками спроса за счет того, что у нас есть в хранилищах, либо за счет других источников импорта», — оценил Драги текущую ситуацию, которую облегчает постепенный сезонный рост температур.

Рим стремится нарастить поставки из других стран, таких как Алжир и Азербайджан, а также более активно использовать сжиженный природный газ, добавил премьер Италии.

Поставки газа из России пока не охвачены экономическими санкциями, которые вводят страны Запада после начала объявленной президентом Владимиром Путиным операции. В Германии, также зависимой от российского газа, заявляли, что для оплаты импорта энергоносителей готовы делать исключения из ограничений банковских трансакций.