Германия оставила возможности для перевода денег в Россию

Переводы денег в гуманитарной сфере и «легитимном» бизнесе по-прежнему остаются возможны, как и оплата импорта газа, заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Андреа Зассе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я хочу также добавить, чтобы не было неверного понимания. Речь не только о поставках в энергетике, но и о том, например, что трансакции с Россией были бы в какой-то форме возможны в других сферах», — уточнила она.

В Минфине ФРГ, в свою очередь, ранее заявили, что сохраняются возможности для оплаты поставок сырья из России, а в министерстве экономики сказали, что «обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются».

После начала 24 февраля Россией спецоперации в Донбассе Запад ввел против Москвы ряд санкций, включая меры в отношении Центрального банка. Ограничения по поставкам энергоносителей не применялись.