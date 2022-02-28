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Германия оставила возможности для перевода денег в Россию

В МИД ФРГ заявили о возможностях для оплаты импорта российского газа
Андреа Зассе

Андреа Зассе. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Переводы денег в гуманитарной сфере и «легитимном» бизнесе по-прежнему остаются возможны, как и оплата импорта газа, заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Андреа Зассе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я хочу также добавить, чтобы не было неверного понимания. Речь не только о поставках в энергетике, но и о том, например, что трансакции с Россией были бы в какой-то форме возможны в других сферах», — уточнила она.

В Минфине ФРГ, в свою очередь, ранее заявили, что сохраняются возможности для оплаты поставок сырья из России, а в министерстве экономики сказали, что «обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются».

После начала 24 февраля Россией спецоперации в Донбассе Запад ввел против Москвы ряд санкций, включая меры в отношении Центрального банка. Ограничения по поставкам энергоносителей не применялись.

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Платон Щукин
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