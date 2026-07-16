Азаров: Залужный мог согласовать свою кандидатуру с англичанами

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, планирующий баллотироваться на пост президента страны, мог согласовать свою кандидатуру с англичанами. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

«То, что он уже сказал открыто, что будет участвовать (в выборах) говорит о том, что он этот шаг свой согласовал. Согласовал, по крайней мере, с англичанами», — уличил Азаров.

По его словам, Залужный может победить на президентских выборах в случае поддержки со стороны Запада.

Ранее Залужный заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Уточняется, что разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.