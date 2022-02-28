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Европа потратила весь закачанный летом газ

«Газпром» сообщил, что Европа потратила 100 процентов закачанного летом газа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европа потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — поясняется в сообщении.

По состоянию на 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5 процента меньше прошлогоднего уровня. Всего остаток в ПХГ Европы составляет 29,5 процента, в Германии хранилища опустели более чем на 70 процентов, во Франции — более чем на 77 процентов.

В область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений запасы в ПХГ Европы перешли еще 7 января. К 26 февраля объемы были на 0,6 миллиарда кубометров ниже минимума на эту дату. Обычно отбор продолжается до конца марта или середины апреля, и, соответственно, сейчас Европа будет использовать газ, который был закачан еще в 2020 году или ранее.

28 февраля цена на газ в Европе растет. К моменту написания материала рост стоимости к закрытию пятницы составляет около 20 процентов, свидетельствуют данные торгов.

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Платон Щукин
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