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Российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить все рейсы за рубеж

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за рубеж

Фото: Globallookpress.com

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

Отмечалось, что полеты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

Ранее в России продлили режим закрытия неба на юге страны до 14 марта. Как сообщалось, ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени.

4 марта российская авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех международных рейсов до 19 марта. Ранее об отмене всех перелетов за границу объявила S7.

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Дарья Рыбак
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