Еще одна российская авиакомпания приостановила полеты за границу
Авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех международных рейсов до 19 марта
Российская авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех международных рейсов до 19 марта. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«В связи с ограничением полетов авиакомпания Smartavia вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы», — говорится в заявлении. Уточняется, что возврат денежных средства за несостоявшийся перелет будет выполнен в законодательном порядке.
Ранее в марте стало известно, что рейсы за границу отменит еще одна отечественная авиакомпания — S7 Airlines. В настоящий момент с пассажирами работают специалисты перевозчика — они помогают путешественникам вернуться домой из-за границы на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.