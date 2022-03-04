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Еще одна российская авиакомпания приостановила полеты за границу

Авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех международных рейсов до 19 марта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания Smartavia приостановила выполнение всех международных рейсов до 19 марта. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В связи с ограничением полетов авиакомпания Smartavia вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы», — говорится в заявлении. Уточняется, что возврат денежных средства за несостоявшийся перелет будет выполнен в законодательном порядке.

Ранее в марте стало известно, что рейсы за границу отменит еще одна отечественная авиакомпания — S7 Airlines. В настоящий момент с пассажирами работают специалисты перевозчика — они помогают путешественникам вернуться домой из-за границы на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.

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Мария Гейн
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