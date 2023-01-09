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17:26, 9 января 2023Мир

В ЕС раскрыли подробности о десятом пакете санкций против России

DW: Евросоюз намерен согласовать десятый пакет санкций против России с G7

Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен согласовать десятый пакет санкций против России со странами «Большой семерки» (G7). Такие подробности раскрыл постпред Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон на встрече с журналистами в Брюсселе, передает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС», — указал дипломат, отметив, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее.

Даниэльссон обратил внимание, что о сроках принятия новых антироссийских ограничений говорить пока рано. Он также рассказал, что председательствующая в ЕС Швеция пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть.

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Анжелика Бережная
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