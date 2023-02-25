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00:21, 25 февраля 2023Мир

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций

Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило представительство Швеции в ЕС в своем Twitter.

Планируется, что будут введены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий. Также под них подпадут физические и юридические лица, которые «поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне». Кроме того, европейские страны намерены ввести меры «против российской дезинформации».

Ранее агентство Reuters сообщало, что страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России. В частности, Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. Также нерешенным оставался вопрос об обязательствах по передаче данных о европейских активах олигархов из России.

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Марина Совина
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