Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило представительство Швеции в ЕС в своем Twitter.

Планируется, что будут введены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий. Также под них подпадут физические и юридические лица, которые «поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне». Кроме того, европейские страны намерены ввести меры «против российской дезинформации».

Ранее агентство Reuters сообщало, что страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России. В частности, Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. Также нерешенным оставался вопрос об обязательствах по передаче данных о европейских активах олигархов из России.