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22:23, 24 февраля 2023Экономика

ЕС третий день подряд не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз третий день подряд не смог согласовать новый пакет санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. По мнению Варшавы, предложенные Римом исключения и переходные периоды приведут к тому, что на практике рестрикции не будут иметь эффекта.

Марина Совина
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