ЕС третий день подряд не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз третий день подряд не смог согласовать новый пакет санкций против России

Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. По мнению Варшавы, предложенные Римом исключения и переходные периоды приведут к тому, что на практике рестрикции не будут иметь эффекта.