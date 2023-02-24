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08:27, 24 февраля 2023Мир

Венгрия предложила снять санкции Евросоюза с девяти россиян из бизнес-кругов

Глава МИД Венгрии Сийярто предложил снять санкции ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Венгрия предложила снять санкции Европейского союза (ЕС) с девяти россиян из бизнес-кругов. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что речь идет не о политиках, а только о деловых людях, информацию о которых Будапешт получил из некоторых стран Центральной Азии.

По этим данным, представители бизнеса осуществляют важные инвестиции в тюркских государствам, поэтому этим странам непонятно, почему они не могут с ними работать.

«Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований», — указал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что для наложения ограничений должны быть весомые юридические доказательства, поэтому одного желания включить человека в санкционный список недостаточно. Министр добавил, что при обсуждении десятого пакета санкций Будапешт пытался добиться исключения некоторых лиц, однако встретил решительное противодейтвие.

Ранее Сийярто раскрыл подробности о десятом пакете санкций против России и заявил, что ограничения не коснулись атомной отрасли страны. По его словам, против них резко возражали ряд стран, которые поддержали Венгрию в этом вопросе.

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Марина Совина
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