Раскрыты подробности о десятом пакете санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, будет ли включать в себя десятый пакет санкций против России ограничения в области атомной отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто раскрыл подробности о десятом пакете санкций против России и заявил, что ограничения не коснулись атомной отрасли страны. По его словам, против них резко возражали ряд стран, которые поддержали Венгрию в этом вопросе. Министр подчеркнул, что некоторые государства хотели бы видеть атомную сферу в списке санкций, но будапешт показал, что для него это неприемлемо.

«Если мы не сможем продолжить строительство АЭС Пакш-II, то мы потеряем большую часть гарантии нашей долгосрочной энергетической безопасности. Я думаю, что энергетика должна быть полностью исключена из санкций, учитывая тот факт, что энергетика — это физическая проблема, которая не имеет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией», — объяснил глава МИД Венгрии.

23 февраля стало известно, что ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Между странами-участницами организации остается ряд нерешенных вопросов. Переговоры об ограничениях возобновятся 24 февраля.