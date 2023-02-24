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07:06, 24 февраля 2023Экономика

Раскрыты подробности о десятом пакете санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли РФ
СюжетСанкции против России:
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Adriano Machado / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, будет ли включать в себя десятый пакет санкций против России ограничения в области атомной отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто раскрыл подробности о десятом пакете санкций против России и заявил, что ограничения не коснулись атомной отрасли страны. По его словам, против них резко возражали ряд стран, которые поддержали Венгрию в этом вопросе. Министр подчеркнул, что некоторые государства хотели бы видеть атомную сферу в списке санкций, но будапешт показал, что для него это неприемлемо.

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«Если мы не сможем продолжить строительство АЭС Пакш-II, то мы потеряем большую часть гарантии нашей долгосрочной энергетической безопасности. Я думаю, что энергетика должна быть полностью исключена из санкций, учитывая тот факт, что энергетика — это физическая проблема, которая не имеет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией», — объяснил глава МИД Венгрии.

23 февраля стало известно, что ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Между странами-участницами организации остается ряд нерешенных вопросов. Переговоры об ограничениях возобновятся 24 февраля.

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Марина Совина
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