Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Reuters: страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России 23 февраля

Страны Евросоюза (ЕС) в четверг, 23 февраля, не смогли договориться о новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявления дипломатов.

Отмечается, что переговоры об ограничениях возобновятся 24 февраля.

Ранее, 22 февраля, также сообщалось, что ЕС не смог согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Так, нерешенным оставался вопрос об обязательствах по передаче данных о европейских активах олигархов из России.

Позже замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон 24 февраля готовится объявить о новых антироссийских ограничениях. По ее словам, санкции коснутся российских банков, а также ряда китайских компаний.