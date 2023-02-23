Замглавы Госдепа Нуланд: США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд анонсировала введение новых санкций против России. По ее словам, США объявят о новом пакете ограничений 24 февраля, передает РИА Новости.