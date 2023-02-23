Нуланд анонсировала введение новых санкций против России
Замглавы Госдепа Нуланд: США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля
Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд анонсировала введение новых санкций против России. По ее словам, США объявят о новом пакете ограничений 24 февраля, передает РИА Новости.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
Обсудить
Последние новости
Все новости
В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек
США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения
Кардиолог назвала самые вредные продукты для ЖКТ
Британия начала тайно скупать советские боеприпасы для Киева
Слова Столтенберга о переходе украинского конфликта в новую фазу оценили
Нуланд анонсировала введение новых санкций против России
Во Франции заявили о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США
Пригожин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Кардиолог раскрыла опасные признаки высокого давления у здоровых людей
Турецкий генерал оценил перспективу удара Киева вглубь России