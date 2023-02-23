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18:52, 23 февраля 2023Мир

Нуланд анонсировала введение новых санкций против России

Замглавы Госдепа Нуланд: США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд анонсировала введение новых санкций против России. По ее словам, США объявят о новом пакете ограничений 24 февраля, передает РИА Новости.

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Полина Матюхина
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