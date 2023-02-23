Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 23 февраля 2023Мир

США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила, что Киев может получить от страны истребители пятого поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд отметила, что США обсуждают возможность поставки Украине современных истребителей. Она подчеркнула, что это позволит обеспечить долгосрочные потребности Киева.

«Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов», — подчеркнула замглавы Госдепа. Нуланд добавила, что решение предстоит принимать главам этих стран.

В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек
Небензя высказался об отношениях России и ЕС
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
Ресторанный критик пожаловался на «Доширак» за 390 рублей в столичном заведении
Гастроэнтеролог опроверг распространенный миф о вреде острых продуктов
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Киев направил в Пекин предложение о встрече
США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения
Британия начала тайно скупать советские боеприпасы для Киева
Слова Столтенберга о переходе украинского конфликта в новую фазу оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.