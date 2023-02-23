США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила, что Киев может получить от страны истребители пятого поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд отметила, что США обсуждают возможность поставки Украине современных истребителей. Она подчеркнула, что это позволит обеспечить долгосрочные потребности Киева.

«Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов», — подчеркнула замглавы Госдепа. Нуланд добавила, что решение предстоит принимать главам этих стран.

В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.