Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта

Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине после ее слов об ударах по Крыму

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после заявления заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева, обвинил ее в эскалации конфликта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — заявил он. Так американский предприниматель прокомментировал статью с мнением российского эксперта о вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт.

Ранее в феврале Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

В российском МИД в ответ призвали Нуланд заняться белыми шарами и НЛО, а не грезить поражением России и призывать киевский режим атаковать Крым.