США назвали военные базы в Крыму легитимными целями для Украины

Замглавы Госдепа США Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — заявила Нуланд на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

