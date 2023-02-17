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12:23, 17 февраля 2023Мир

В МИД России ответили на заявление Нуланд о Крыме

Захарова призвала замгоссекретаря США Нуланд заняться «белыми шарами» и НЛО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Замгоссекретаря США Виктории Нуланд стоит заняться белыми шарами и НЛО, а не грезить поражением России и призывать киевский режим атаковать Крым. Так на недавнее заявление политика ответила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

«Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», — призвала Захарова, добавив, что политику «есть чем заняться дома».

Дипломат добавила, что над Нуланд смеются, в то время как она грезит поражением России, а также призывает Киев атаковать Крым.

Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Киева. «Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — пояснила замглавы Госдепа.

Позже заявление Нуланд прокомментировали в посольстве России в США, назвав эти слова подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

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Варвара Кошечкина
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