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08:03, 17 февраля 2023Мир

В посольстве России ответили на заявление Нуланд о Крыме

Дипломат Гиренко: заявление Нуланд о Крыме подтверждает вовлеченность США в конфликт
СюжетРакетные удары по Украине:
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко ответил на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке ударов Киева по целям в Крыму. Он назвал ее заявление подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт

Игорь ГиренкоПресс-секретарь посольства России в США

Российский дипломат заметил, что «натравливание» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым сопоставимо с подталкиванием к «атаке на Москву или Владивосток». По его словам, позиция Вашингтона демонстрирует «неприкрытое проявление воинственного настроя» США по отношению к России.

Гиренко выразил надежду на то, что международное сообщество обратит внимание на «главного зачинщика и разжигателя противостояния на Украине».

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Заявление Нуланд

17 февраля Виктория Нуланд на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины.

Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это

Виктория НуландЗаместитель главы Госдепартамента США

По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

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План Киева

По данным источников Times, в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает сценарий использования британских ракет большой дальности для ударов по Крыму. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет Великобритания может отправить Украине.

О том, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб Украине, 8 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты

Алексей Даниловсекретарь СНБО Украины

При этом он подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике.

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Ответ Москвы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на подобные угрозы заявлял, что Россия в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия.

Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза России

Также Медведев пригрозил Украине возмездием вместо переговоров в случае ударов по Крыму. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — предупредил он.

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Марина Совина
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