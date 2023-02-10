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02:41, 10 февраля 2023Мир

Стало известно о готовности Украины ударить британскими ракетами по Крыму

The Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, на данный момент в правительстве обсуждается вопрос, сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву. По информации одного из собеседников газеты, слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» подразумевают возможность ударов по полуострову.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

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Марина Совина
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