В Киеве заявили о возможности бить по территории России

Данилов заявил о возможности наносить удары по России из произведенного на Украине оружия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике. Его цитирует РИА Новости.

«Никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да», — утверждает он.

Комментируя возможность Киева использовать западное оружие для ударов по России, канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил: он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы его не использовали в таких целях.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев до этого пригрозил последствиями на случай, если Киев попытается атаковать Крым. «Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — заявил он.