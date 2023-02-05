Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России

Шольц заявил о договоренности с Зеленским по отказу от ударов по РФ из западного оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении консенсуса с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по территории России из западного оружия. Об этом сообщает издание Bild.

Журналист задал канцлеру вопрос, есть ли соглашение с Зеленским о том, что поставляемое Западом оружие будет использоваться только на территории Украины и его не станут применять для ударов по России. «По этому вопросу есть консенсус», — ответил канцлер.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия. Политик назвал один из критериев поставки оружия и техники ВСУ — они не должны приводить к эскалации конфликта.

То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории Эммануэль Макрон Президент Франции

Ответ на возможные удары по России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил в случае ударов Украины по Крыму. Военкор Надана Фридрихсон спросила политика, право ли издание Bloomberg, которое считает, что Россия пойдет на переговоры после разрешения США Киеву наносить удары по Крыму.

Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

По словам Медведева, если бы Соединенные Штаты действительно хотел завершить спровоцированный им военный конфликт, он мог бы сделать это щелчком пальца. Однако, по его мнению, американские власти в этом просто не заинтересованы.

Медведев также заявил, что Россия в случае ударов Украины по ее территориям готова применять все виды оружия. Он заявил, что ответ российской стороны на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным.

Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также оценил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову словами «гавканье из-под дивана».

Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину Олег Крючков Советник главы Крыма по информационной политике

Оружие Запада

В январе правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону Джо Байден Президент США

Американские власти были вынуждены пойти на этот шаг из-за ультиматума Шольца, который заявил, что Германия не даст согласия на передачу и реэкспорт танков Leopard 2 на Украину без соответствующего решения Вашингтона о поставках американских танков. При этом Пентагон ранее отказался от поставок Abrams Украине из-за того, что эти танки сложны в обслуживании и потребляют очень много топлива.

Положительное решение касательно реэкспорта немецкой бронетехники вызвало поддержку среди союзников Украины из числа членов Североатлантического альянса. К инициативе поставить танки Leopard 2 также присоединились Испания (53 танка), Португалия (4 танка) и Польша (14 танков).

Также Украина получит 14 британских танков Challenger 2. Решение об их отправке принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что четыре танка будут немедленно отправлены на Украину, а остальные восемь — в течение 2-3 месяцев.

Также в феврале на Украину прибудут десять легких колесных танков французского производства AMX 10-RC.