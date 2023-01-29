В Крыму оценили ракетную угрозу Киева как «гавканье из-под дивана»

Советник главы Крыма Крючков: ракетная угроза Киева является «гавканьем из-под дивана»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков оценил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову «гавканье из-под дивана». Об этом он рассказал РИА Новости.

Он отметил, что советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, заявлявший об ударах, не разбирается ни в военном искусстве, ни в технических характеристиках вооружений. «Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину», — сказал он.

Крючков предположил, что именно «Подоляк с [экс-чиновником офиса президента Украины Алексеем] Арестовичем первыми с караваем и в лентах будут встречать русские танки в Киеве».

28 января Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. По его словам, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно поэтому переговоры уже начались и идут в ускоренном режиме. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал о способности Киева выбить у Запада любое оружие, кроме ядерного. «Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник. По его словам, теперь Украина рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.