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14:06, 28 января 2023Бывший СССР

Начались переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине

Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму

Фото: Reuters

Киев начал переговоры с западным странами о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно поэтому переговоры уже начались и идут в ускоренном режиме. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что украинским властям не стоит заниматься выражением своего недовольства. Вместо этого необходимо «четко ежедневно рассказывать» о необходимости поставок авиации и ракет, добавил он.

Ранее в субботу, 28 января, сообщалось, что Киев захотел получить от Запада 24 самолета-истребителя F-16 в рамках первой фазы новой помощи. Американские F-16 являются для Киева приоритетом. При этом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

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Евгений Шульгин
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