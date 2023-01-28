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11:46, 28 января 2023Бывший СССР

Украина захотела получить от Запада 24 истребителя

El Pais: Киев захотел получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой помощи

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Киев захотел получить от Запада 24 самолета-истребителя F-16 в рамках первой фазы новой помощи. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

Уточняется, что американские F-16 являются для Киева приоритетом. При этом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale. Как уточнил Игнат, в настоящее время у украинских властей нет средств на закупку Rafale.

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Украина также нуждается в строительстве безопасной сети аэродромов. Британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны усомнился, что эти планы можно осуществить во время спецоперации, однако Игнат подчеркнул, что в стране уже создаются секретные базы, а гражданские аэропорты могут использоваться для военных целей.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал правильным решение Германии и других европейских стран усилить военную поддержку Украины. Боррель также призвал все государства-члены ЕС принять в этом участие.

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Евгений Шульгин
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