Боррель призвал страны Евросоюза усилить поддержку Украины

Боррель призвал все страны ЕС участвовать в усилении военной поддержки Украины

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал правильным решение Германии и других европейских стран усилить военную поддержку Украины. Его слова приводит Reuters.

Боррель также призвал все государства-члены ЕС «принять в этом участие».

23 января Боррель сообщал, что новый транш военной помощи размером 45 миллионов евро будет направлен на подготовку военных Вооруженных сил Украины на территории Европы.

Ранее 27 января Бельгия заявила, что направит Украине новый пакет военной помощи с гранатометами, стрелковым оружием, ракетами и автомобилями на 92 миллиона евро.