В ЕС выделили новый транш военной помощи для Украины

Боррель: ЕС выделит 45 миллионов евро для подготовки военных ВСУ на территории Европы

Новый транш военной помощи размером 45 миллионов евро будет направлен на подготовку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Европы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Помимо еще одного транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, ЕС выделит дополнительно 45 миллионов евро на подготовку украинской армии на территории Польши. Таким образом, теперь объем военной помощи ЕС [с начала конфликта] достиг 3,6 миллиарда евро», — сказал Боррель.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза одобрили новый пакет помощи на сумму 500 миллионов евро. До этого Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на покупку вооружения для Украины из Европейского фонда мира. В связи с этим ЕС решил найти способ предоставить транш без согласия Будапешта.