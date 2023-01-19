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22:51, 19 января 2023Мир

В Польше заявили о блокировке Венгрией нового транша помощи ЕС для Украины

RMF FM: Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи ЕС для Украины на €500 млн

Фото: Marko Djurica / Reuters

Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на приобретение вооружения для Украины. Об этом 19 января сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата Европейского союза (ЕС).

Уточняется, что речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира. Из него страны ЕС с 24 февраля финансируют оружие и защитные средства для Украины.

По данным радиостанции, страны Евросоюза будут давить на Будапешт во время встречи министров иностранных дел стран, которая состоится в понедельник 22 января. «Венгерское вето вызывает еще большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку у него нет ни одного оправдания, кроме того, что оно помогает России», — говорится в материале. Также отмечается, что ЕС рассматривает план утверждения нового транша помощи Киеву без участия Будапешта.

В декабре 2022 года сообщалось, что Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза Украине на сумму 18 миллиардов евро. Однако в результате ЕС утвердил выделение кредитной помощи.

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Марина Совина
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