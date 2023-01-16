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13:23, 16 января 2023Бывший СССР

ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро помощи

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро помощи

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина и Евросоюз (ЕС) подписали меморандум о предоставлении Киеву помощи в размере 18 миллиардов евро, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Twitter.

«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи», — написал он, уточнив, что Киев рассчитывает получить первый транш в размере трех миллиардов евро на этой неделе.

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Варвара Кошечкина
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