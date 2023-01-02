Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 2 января 2023Мир

Глава ЕК созвонилась с Зеленским и пообещала очередную помощь

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен повела телефонный разговор с Зеленским и пообещала помощь

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Телефонный звонок главе украинского государства стал первым в этом году. В беседе с Зеленским Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине продолжение финансовой помощи Евросоюза, а также встречу в ближайшее время.

«Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами», — сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о продолжающихся контактах с Россией
В Иране футболистов задержали за новогоднюю вечеринку с женщинами
Польша докупила партию отправленных на Украину автоматов GROT
Убивший сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» оказался бойцом ММА
Врач дала рекомендации по организации досуга на каникулах
Популярный российский комик попал в больницу
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
Глава ЕК созвонилась с Зеленским и пообещала очередную помощь
Немецкий политик предостерег Германию от поставок танков Leopard 2 Украине
Названа причина взрыва в Бердянске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.