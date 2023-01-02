Глава ЕК созвонилась с Зеленским и пообещала очередную помощь

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен повела телефонный разговор с Зеленским и пообещала помощь

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Телефонный звонок главе украинского государства стал первым в этом году. В беседе с Зеленским Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине продолжение финансовой помощи Евросоюза, а также встречу в ближайшее время.

«Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами», — сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.