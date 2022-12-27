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13:45, 27 декабря 2022Мир

Глава ЕК назвала общий объем помощи от ЕС для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: с начала СВО Евросоюз отправил на Украину 77 тысяч тонн грузов

Фото: Dwi Anoraganingrum / IMAGO / Globallookpress.com

С начала специальной военной операции (СВО) России Евросоюз отправил на Украину более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов. Общий объем помощи от европейских партнеров назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«С февраля ЕС отправил более 77 тысяч тонн помощи на Украину. В состав поставок входили лекарства, продукты питания, палатки, а также пожарные машины и мобильные госпитали. [С помощью этого] укрепляется солидарность Евросоюза и Украины», — говорится в ее сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суммарные военные расходы на военную помощь Украине со стороны США составили 45 миллиардов долларов, а со стороны Евросоюза — 28 миллиардов. Она напомнила, что в 2023 году Вашингтон планирует выделить еще 50 миллиардов долларов ассигнований для продолжения боевых действий, которые ведет Киев.

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Виктория Кондратьева
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