Венгрия заблокировала денежную помощь Украине от ЕС

Венгрия наложила вето на пакет помощи ЕС в 18 миллиардов евро для Украины

Будапешт заблокировал пакет денежной помощи Киеву от Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что Венгрия наложила вето на предоставление 18 миллиардов евро для Украины, усугубив раскол в объединении. В материале издания говорится, что остальным 26 государствам-членам ЕС потребуется разработать более сложный план, чтобы поддерживать Киев в новом году.

«В итоге было найдено соглашение о формулировках, которые позволяют гибко и быстро направлять средства в Украину без кардинального изменения способа управления средствами Евросоюза. Я говорю о согласии, но на самом деле это соглашение было минус один», — сказал председатель Экономического и финансового комитета Совета ЕС Туомас Сааренхеймо.

В статье сказано, что тактика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заключается в шантаже Евросоюза, чтобы Будапешту предоставили задержанные средства на восстановление страны после пандемии.

Ранее власти Литвы раскритиковали Венгрию за отказ предоставить помощь Украине. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сочла подобный шаг аморальным.