В Литве сочли аморальным отказ Венгрии участвовать в помощи ЕС Украине

Минфин Литвы назвал аморальным нежелание Венгрии помогать ЕС восстанавливать Украину

Вильнюс считает аморальным отказ Будапешта участвовать в коллективной финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Киеву на восстановление Украины. Такое мнение высказала министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, передает со ссылкой на пресс-службу Минфина республики ТАСС.

«В какой-то мере аморально со стороны Венгрии блокировать помощь Украине и увязывать это с вопросами другого уровня», — заявила министр в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против поддержки Украины через совместный кредит ЕС. По его словам, в таком случае ЕС может превратиться в сообщество «государств-должников». Вместо этого Орбан предложил каждой стране объединения выделять Киеву помощь на основе двусторонних соглашений.

В середине ноября венгерский премьер заявил, что Будапешт в рамках такого соглашения готов каждый год выделять Украине 60-70 миллиардов форинтов (152-178 миллионов долларов). Такие траты, по словам Орбана, не нанесут национальным интересам Венгрии принципиального ущерба.