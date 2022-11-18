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15:46, 18 ноября 2022Мир

Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины

Венгрия заявила, что не ставит интересы Украины выше своих, поэтому не поддержит кредит ЕС

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт не ставит интересы Украины выше своих, поэтому не поддержит общий кредит Европейского союза (ЕС) для Киева. Так объяснил позицию страны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

«Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — высказался глава правительства. Он призвал государства объединения пропорционально и справедливо распределить сумму, которая будет направлена Киеву.

«Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной», — уточнил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России могут привести к войне. Глава кабмина подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные средства, и призвал его непосредственных участников к прекращению огня и возобновлению переговоров.

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Виктория Кондратьева
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