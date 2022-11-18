Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 18 ноября 2022Мир

Премьер Венгрии назвал шагом к войне санкции ЕС против России

Kossuth: премьер Венгрии Орбан назвал шагом к войне санкции Евросоюза против России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Санкции Евросоюза против России могут привести к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он сообщил в эфире венгерского радио Kossuth.

Орбан сказал, что сторонники ограничительных мер и санкций «становятся на позицию той или иной стороны и делают шаг к войне». Глава кабмина подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные средства, и призвал его непосредственных участников к прекращению огня и возобновлению переговоров.

«Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнем, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной», — рассказал Орбан о своих опасениях в связи с позицией Евросоюза и НАТО. По его словам, то, что делает сейчас Европа, очень опасно. Он отметил, что венгры находится в непосредственной близости от Украины, поэтому Будапешт с самого начала выступал за мир и был против санкционной политики.

Материалы по теме:
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022

Премьер заявил, что если Брюссель рассмотрит девятый пакет санкций против России, касающийся ограничений в сфере энергетики, то он добьется неучастия Венгрии в его принятии. При этом Орбан добавил, что страна «не может позволить себе» накладывать вето на все решения Евросоюза, хотя и будет бороться за защиту своих интересов.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.

Правительство Венгрии пообещало не допустить новых санкций ЕС, которые затрагивают поставки российского газа. Уточнялось, что контракты с «Газпромом» не влияют на позицию Будапешта по украинскому конфликту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»
В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и Украины
Массовая драка произошла в сауне на востоке Москвы
Кремль отреагировал на призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Кремль анонсировал поездку Путина на саммит ОДКБ в Ереване
Рианна снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда
В Кремле рассказали о роли Запада в переговорах с Украиной
Путин проведет совещание с Совбезом
Россиянка сдала ЕГЭ в 81 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.