Премьер Венгрии назвал шагом к войне санкции ЕС против России

Kossuth: премьер Венгрии Орбан назвал шагом к войне санкции Евросоюза против России

Санкции Евросоюза против России могут привести к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он сообщил в эфире венгерского радио Kossuth.

Орбан сказал, что сторонники ограничительных мер и санкций «становятся на позицию той или иной стороны и делают шаг к войне». Глава кабмина подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные средства, и призвал его непосредственных участников к прекращению огня и возобновлению переговоров.

«Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнем, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной», — рассказал Орбан о своих опасениях в связи с позицией Евросоюза и НАТО. По его словам, то, что делает сейчас Европа, очень опасно. Он отметил, что венгры находится в непосредственной близости от Украины, поэтому Будапешт с самого начала выступал за мир и был против санкционной политики.

Премьер заявил, что если Брюссель рассмотрит девятый пакет санкций против России, касающийся ограничений в сфере энергетики, то он добьется неучастия Венгрии в его принятии. При этом Орбан добавил, что страна «не может позволить себе» накладывать вето на все решения Евросоюза, хотя и будет бороться за защиту своих интересов.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.

Правительство Венгрии пообещало не допустить новых санкций ЕС, которые затрагивают поставки российского газа. Уточнялось, что контракты с «Газпромом» не влияют на позицию Будапешта по украинскому конфликту.

