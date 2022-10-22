Венгрия пообещала не допустить новых санкций ЕС против российского газа

Правительство Венгрии пообещало не допустить новых санкций ЕС против российского газа

Правительство Венгрии не допустит введения ЕС никаких новых санкций, затрагивающих поставки российского газа. Об этом в субботу, 22 октября, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — пообещал он.

Вместе с тем Гуйяш заявил, что контракты с «Газпромом» не имеют ничего общего с позицией Венгрии в отношении украинского конфликта. Он указал, что Будапешт все так же осуждает действия Москвы. Тем не менее санкции только вредят самим европейским странам, убежден Гуйяш.

21 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что страна не поддерживает предложение Европейской комиссии, подразумевающее установление потолка цен на российский газ. Он добавил, что в том случае, если он все-таки будет, это приведет к аннулированию контрактов с Москвой, из-за чего Венгрия рискует остаться без энергоснабжения.

Ранее Орбан обещал попросить лидеров Евросоюза пересмотреть ограничения против России. По его мнению, ошибочные меры тяжело отразились на жителях Европы.