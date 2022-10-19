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19:25, 19 октября 2022Мир

Венгрия призовет лидеров ЕС пересмотреть санкции против России

Премьер Венгрии сообщил, что призовет лидеров ЕС к пересмотру политики санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Darko Vojinovic / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует на встрече лидеров Евросоюза призвать их к пересмотру антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Орбана, санкции против РФ являются ошибочными и провальными, особенно тяжело они сказались на европейских жителях.

«Для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже стали почти невыносимым бременем. На саммите ЕС, который начнется завтра, мы будем призывать к пересмотру политики военных санкций и постановке ее на рациональную основу. Хватит провальных санкций Брюсселя!» — заявил венгерский лидер.

Ранее Орбан пригрозил Еврокомиссии наложить вето на введение новых антироссийских санкций, заявив, что эти санкции разрушают не только венгерскую, но и немецкую экономику.

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Татьяна Антоненко
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