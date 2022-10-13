Орбан сообщил о своих угрозах ЕК наложить вето на новые антироссийские санкции

Премьер Венгрии Орбан заявил о своих угрозах наложить вето на новые антироссийские санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своих неоднократных угрозах Еврокомиссии (ЕК) наложить вето на введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал катастрофичными действия ЕК касательно рестрикций. По словам главы Венгрии, ограничительные меры в нынешнем формате разрушают немецкую и венгерскую экономику. Орбан подчеркнул, что необходимо менять схему введения санкций. «Венгрия не имеет выхода к морю, туда нельзя поставлять нефть по морю, только по трубопроводам. Один конец трубы — в России, а другой — в Венгрии. А другой трубы нет», — указал он, поясняя, что при введении нефтяного эмбарго венгерская экономика остановится на следующий день.

Политик добавил, что найти альтернативное решение в такой ситуации невозможно. Он заявил, что нельзя игнорировать проблемы венгров, «отгоняя их в угол». «Можно так вводить санкции, чтобы вместе с этим не разрушать самих себя. Но Еврокомиссия не была к этому готова. Так что я вынужден всегда говорить: если санкция, то у меня проблема, вы мне поможете ее решить или нет? Если не поможете, я ветирую. Если поможете, то я приму решение, и делайте, что хотите», — сказал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что восстановление экономики Евросоюза станет возможным при отмене антироссийских санкций. Орбан отметил, что в таком случае цены на энергоносители сократятся в два раза, что положительно скажется на европейской экономике.