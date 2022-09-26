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В Венгрии назвали снятие санкций с России условием восстановления экономики ЕС

Премьер Венгрии Орбан: снятие санкций с России приведет к падению цен на энергоносители
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Условием восстановления экономики Евросоюза (ЕС) будет снятие санкций с России. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, цены на энергоносители упадут вдвое, а европейская экономика сможет восстановить свою силу», — заявил Орбан во время своего выступления в парламенте Венгрии.

Глава Венгрии считает, что с февраля Россия «сильно выиграла от высоких цен на энергоносители». Также Орбан отметил, что антироссийские санкции дали обратный эффект из-за которого «европейцы стали беднее, а Россия богаче».

Ранее Виктор Орбан обвинил Евросоюз в создании искусственного кризиса в Европе.

Татьяна Антоненко
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