Глава Венгрии обвинил Евросоюз в создании кризиса

Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС привели к росту инфляции и цен на энергию в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергию и инфляция в Европе являются результатом антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, причины высоких цен не экономические, а политические.

«Причина экономических бед — ответ Брюсселя на кризис на Украине, то есть санкции, из-за них цены на энергию выросли в несколько раз. Рост цен на энергию вызвал рост инфляции во всех странах. Эти жуткие цены на энергию — следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции. Поэтому за рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно — брюссельские решения», — заявил Орбан во время выступления в парламенте Венгрии.

Ранее глава Венгрии сказал, что международному сообществу нужно будет готовиться к затяжному конфликту на Украине. Он заявил о необходимости сторон конфликта сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня.