Премьер Венгрии Орбан призвал подготовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что международному сообществу нужно подготовиться к затяжному конфликту на Украине. Его слова приводит Reuters.

Он призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня.

Ранее Орбан также заявил о провале попыток Запада ослабить Россию, указав на то, что «11 тысяч санкций» не помогли остановить боевые действия на Украине. В связи с этим премьер призвал снять санкции с Москвы: он считает, что это положительно отразится на экономике Европы, поможет ей восстановиться и избежать приближающейся рецессии. Орбан также поделился мнением, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции является именно введение рестрикций.

До этого политик отмечал, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года и обернуться для страны потерей земель.