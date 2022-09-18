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Премьер Венгрии Орбан предрек Украине потерю половины территории

Nepszava: премьер Венгрии Орбан предрек Украине потерю половины территории из-за конфликта

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года и обернуться для страны потерей своих земель. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», пишет газета Nepszava.

По его словам, в результате конфликта Украина может потерять треть или половину своей территории. При этом вмешательство Запада усугубило это противостояние, перешедшее в полномасштабные боевые действия, вследствие чего конфликт из локального масштаба перешел в глобальный.

Орбан также заявил, что выступит против продления антироссийских санкций, названных им выстрелом себе в ногу. Он предрек, что зимой из-за энергетического кризиса остановится до 40 процентов европейской промышленности.

Ранее 18 сентября сообщалось, что венгерский писатель Аттила Демко заявил о вере жителей страны в правоту России в области культурных ценностей. Он указал на увеличивающийся разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать венграм прогрессивные ценности, и их усталости от западных идей. «После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — подчеркнул он.

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Любовь Ширижик
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